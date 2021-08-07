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Жена Джигана оказалась популярнее Хабиба и Бузовой

Ирина Лебедева
29 минут назад

Оксана Самойлова выложила в сторис инстаграма скрин со странички портала http://adinblog.ru/, где составляется рейтинг наиболее популярных блогеров, чьи аккаунты могут представлять особый интерес для рекламодателей. Свои секреты создатели ресурса держат при себе, однако можно увидеть, что популярность не зависит напрямую от количества подписчиков.

Жена Джигана оказалась популярнее Хабиба и Бузовой
Фото: InstagramInstagram

Так, первое место держит Самойлова. Многодетная супруга скандального рэпера обогнала Хабиба, Моргенштерна, Ирину Шейк и прочих знаменитостей мирового и отечественного масштаба. Ольга Бузова, у которой на 10 млн подписчиков больше, не попала даже в первую десятку.

adinblog.ru

Такой успех Оксаны говорит о том, что стратегия ведения блога-саги о семействе Джигана выбрана верно. Виртуальное реалити-шоу с подачи Самойловой пользуется колоссальным интересом у публики. А, следовательно, и у желающих разместить свою рекламу.

Больше всего зарабатывают блогеры, специализирующиеся на beauty-сфере. Топ-блогеры в этом направлении могут публиковать рекламные интеграции хоть каждый день, поэтому на квартиру в Москве заработать могут за месяц, рассказал digital-директор рекламного агентства Main-Target (MTG) Антон Быков.

Другое популярное направление в Instagram – путешествия. Но здесь ситуация в последнее время усложнилась из-за введенных ограничений. Хороший блогер в этом направлении публикует до двух рекламных интеграций в месяц в постах и до четырех – в «сторис».

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Антон Быков,Ирина Шейк,Ольга Бузова,
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