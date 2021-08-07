Жена Джигана оказалась популярнее Хабиба и Бузовой

Оксана Самойлова выложила в сторис инстаграма скрин со странички портала http://adinblog.ru/, где составляется рейтинг наиболее популярных блогеров, чьи аккаунты могут представлять особый интерес для рекламодателей. Свои секреты создатели ресурса держат при себе, однако можно увидеть, что популярность не зависит напрямую от количества подписчиков.

Фото: Instagram Instagram

Так, первое место держит Самойлова. Многодетная супруга скандального рэпера обогнала Хабиба, Моргенштерна, Ирину Шейк и прочих знаменитостей мирового и отечественного масштаба. Ольга Бузова, у которой на 10 млн подписчиков больше, не попала даже в первую десятку.

adinblog.ru

Такой успех Оксаны говорит о том, что стратегия ведения блога-саги о семействе Джигана выбрана верно. Виртуальное реалити-шоу с подачи Самойловой пользуется колоссальным интересом у публики. А, следовательно, и у желающих разместить свою рекламу.

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