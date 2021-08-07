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Сафронов назвал травлю Алентовой преступлением

Ирина Лебедева
1 час назад

Никас Сафронов публично вступился за вдову режиссера Владимира Меньшова, который скончался 5 июля. Дело в том, что Вера Алентова собралась выйти на сцену. 11 и 12 августа у нее главные роли в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания» в московском драматическом театре имени Пушкина.

Сафронов назвал травлю Алентовой преступлением
Фото: InstagramInstagram

Интернет-пользователи организовали настоящую травлю, требуя от актрисы не выходить в люди как минимум до окончания 40-дневного траура по умершему.

Никас Сафронов резко раскритиковал хейтеров, назвав их поведение «преступным» в беседе с журналистами «Собеседника». По его убеждению, актрисе сейчас нужна поддержка, а не гневные тирады в интернете. Алентова – творческий человек, и именно творчество, ее любимая работа является тем якорем, который удержит вдову от погружения в депрессию.

«Вера сейчас переживает непростые времена, — уверяет Никас. — Работа — это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она — большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы. Именно искусство спасает таких людей от всех бед и неприятностей - Ругать ее за то, что она осталась преданной искусству - вот это преступление!» - уверен художник.

Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни.

Шоу-бизнес,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Никас Сафронов,
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