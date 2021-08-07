Сафронов назвал травлю Алентовой преступлением

«Вера сейчас переживает непростые времена, — уверяет Никас. — Работа — это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она — большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы. Именно искусство спасает таких людей от всех бед и неприятностей - Ругать ее за то, что она осталась преданной искусству - вот это преступление!» - уверен художник.