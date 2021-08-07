Соседов мечтает запретить хиты Киркорова

Сергей Соседов рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить. Российский музыкальный критик заявил, что «у него бы не прошли» как минимум два хита — «Ibiza» (Киркоров исполняет композицию совместно с Николаем с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий».

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Соседов помечтал о том, как навел бы порядок в отечественном шоу-бизнесе, будь у него такая возможность.

«Я бы занимался ревизией их репертуара, занимался бы улучшением их репертуара, то есть функциями худсовета. Что-то я бы запрещал к пению. А вот всякую шушеру, тиктокеров — гнать поганой метлой, без худсовета, без суда и следствия», - признался он порталу NEWS.ru.

«Без суда и следствия» были бы изгнаны, к примеру, Даня Милохин, Клава Кока и Валя Карнавал. А оставил бы на сцене критик Варения Меладзе, Ларису Долину, Филиппа Киркорова – с подкорректированным репертуаром.