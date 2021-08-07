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Соседов мечтает запретить хиты Киркорова

Ирина Лебедева
41 минуту назад

Сергей Соседов рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить. Российский музыкальный критик заявил, что «у него бы не прошли» как минимум два хита — «Ibiza» (Киркоров исполняет композицию совместно с Николаем с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий».

Соседов мечтает запретить хиты Киркорова
Фото: ТАССТАСС

Соседов помечтал о том, как навел бы порядок в отечественном шоу-бизнесе, будь у него такая возможность.

«Я бы занимался ревизией их репертуара, занимался бы улучшением их репертуара, то есть функциями худсовета. Что-то я бы запрещал к пению. А вот всякую шушеру, тиктокеров — гнать поганой метлой, без худсовета, без суда и следствия», - признался он порталу NEWS.ru.

«Без суда и следствия» были бы изгнаны, к примеру, Даня Милохин, Клава Кока и Валя Карнавал. А оставил бы на сцене критик Варения Меладзе, Ларису Долину, Филиппа Киркорова – с подкорректированным репертуаром.

Сергей Соседов призвал богатых звезд российского шоу-бизнеса прекратить жаловаться на свои упавшие доходы из-за короновируса. По словам Соседова, они уже вполне могут перестать выступать, так как заработали огромное денежное состояние, которого хватит на несколько поколений вперед. В пример критик привел Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Клава Кока,Лариса Долина,Максим Галкин,Алла Пугачева,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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