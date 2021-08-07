Алибасов: «Я брал на работу Бузову уборщицей»

Недавно Ольга Бузова в соцсети анонсировала свое новое шоу.

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«Я устрою не просто концертное шоу, а целую театральную постановку с уникальной хореографией, светом и видеоинсталляциями. Шоу «Вот она Я!», где каждый пришедший станет героем и перенесется в Мир, где живет чистая и светлая энергия, которая покажет всем, что самое важное на свете – Любовь», - написала теледива в микроблоге инстаграма.

Это заявление жестко высмеял продюсер и создатель групп «Интеграл» и «На-на» Бари Алибасов. В интервью NEWS.ru он сообщил, что «Родина в опасности», поскольку стране, где такие, как Ольга Бузова признаются певицами, можно лишь выразить соболезнование.

Также продюсер рассказал, что поющая телеведущая начинала свой путь на эстраду и ТВ под его руководством. Вот только не в качестве кого-то на творческой позиции, а в формате обслуги.

«Я в свое время брал на работу Бузову уборщицей. Первый раз она начинала у меня. И не в качестве солистки, а в качестве обслуживающего персонала. Она мне хорошо известна», - уверяет Алибасов.

По мнению продюсера, карьерному взлету его бывшей уборщицы способствовало невежество тех, кто сегодня освещает жизнь российского шоу-бизнеса.

«Они все такие же специалисты, как Бузова — вокалистка».

Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто.