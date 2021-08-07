Кадышева отменяет концерт за концертом из-за плохого самочувствия

Надежда Кадышева в последнее время почти не показывается на светских мероприятиях. И радовать публику своими выступлениями она стала гораздо реже – концертов дает мало, и даже запланированные часто отменяет.
Коллеги и поклонники беспокоятся о состоянии здоровья 62-летней артистки. Не так много времени прошло после того, как певица лежала в больнице с тяжелым коронавирусом, а еще раньше ей диагностировали онкологию.
Сергей Лавров, промоутер, рассказал, что артистка действительно не очень хорошо себя чувствует.
«Кадышева периодически болеет. У нее каждый если не второй, то третий концерт переносится из-за плохого самочувствия. Не так давно ее сольник в Рязани был запланирован, зал на 1800 мест. Все билеты проданы. Столпотворение, люди пришли на концерт с букетами цветов, а им объявляют: переносится, артистка приболела! Она в любой момент может сказать: «Извините, я приболела»», - приводит его слова СтарХит.
Каждый подобный случай – конечно, крайне неприятный сюрприз для публики, но, особенно – для организаторов концертов.
«Ты продал, условно говоря, билетов на три миллиона. Из них отдай кассирам 300 тысяч, аренду проплати 200 тысяч и реклама на 300 тысяч рублей. Кадышева скажет: «Нет проблем, я вам верну». Но она вернет свой обговоренный гонорар — миллион или полтора. А ты на миллион с расходами влетел. Поэтому, конечно, выгоднее мероприятие не отменить, а перенести», - резюмирует Лавров.
Коллеги из театра «Золотое кольцо» дают другое объяснение исчезновениям артистки. Они сообщили журналистам СтарХита, что после тяжелой болезни Кадышева старается максимально беречь себя.
«У Надежды Никитичны все нормально, она не больна. Сейчас отдыхает со своей семьей: мужем, сыном, внуком на курорте.. Недомогания у нее, конечно, бывают, но не забывайте про возраст. Надя еще очень боится коронавируса. Собственно, и из-за пандемии в том числе она резко сократила свои выступления. Из-за предосторожности, а не потому,что так уж плохо себя чувствует»,
Надежда Кадышева не является активным пользователем Instagram, поэтому поклонникам довольно сложно следить за ее жизнью. Информацию о народной артистке общественность обычно получает от других пользователей сети.