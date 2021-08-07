Кадышева отменяет концерт за концертом из-за плохого самочувствия

«Кадышева периодически болеет. У нее каждый если не второй, то третий концерт переносится из-за плохого самочувствия. Не так давно ее сольник в Рязани был запланирован, зал на 1800 мест. Все билеты проданы. Столпотворение, люди пришли на концерт с букетами цветов, а им объявляют: переносится, артистка приболела! Она в любой момент может сказать: «Извините, я приболела»», - приводит его слова СтарХит.