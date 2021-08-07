«Смеется и шутит»: МакSим полностью пришла в себя

Радостные новости опубликованы в официальном аккаунте Марины Максимовой ВКонтакте.
«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке».
Поклонники звезды оставляют посты поддержки, памятуя, как долго и тяжело болела певица.
«Ты сильная», «Справилась, наша красавица!», «Человек без понтов, помогли ей высшие силы, потому что настоящая, даже при 39 пела вживую!»
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, как выглядит артистка после выхода из комы. Представительница созванивалась с артисткой по видеосвязи.
«Перемен во внешности нет: она всё такая же, похожая на певицу Максим — Марину Максимову. Всё такая же прекрасная, красивая, молодая».
Сейчас МакSим предстоит длительный курс реабилитации, однако по заверениям врачей, самое страшное уже позади. Пройдет время, и звезда снова будет радовать почитателей своего таланта концертами.
Напомним, что 38-летнюю певицу госпитализировали с сильным поражением легких. 19 июня её ввели в состояние искусственной комы, в котором она пробыла больше месяца. За последние дни СМИ неоднократно сообщали об улучшении состояния певицы, однако полностью выйти из комы она смогла только 3 августа.