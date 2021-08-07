Пиарщик Бузовой помешал певице совершить суицид

Пиарщик Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал в своей книге "Больше, чем пиар" о сложном периоде в жизни певицы, когда она даже заявляла о желании свести счеты с жизнью.
Не многие знают, но 35-летняя поющая телеведущая Ольга Бузова получила огромную популярность благодаря своему пиарщику Антону Богославскому. Этот молодой человек из Новосибирска сделал ей карьеру.
С Ольгой он познакомился, когда та разводилась с Дмитрием Тарасовым. Бузова была в отчаянии и даже планировала покончить с собой. Но Богославский пригрозил отдать ее собак в приют, если она что-то с собой сделает. Удивительно, но это сработало.
«Она очень любит Еву и Челси. Мы все их любим. Оля уцепилась за мысль о том, что, если с ней что-то случится, собаки останутся одни», — рассказал пиар-менеджер изданию «Комсомольская правда».
Одно время она даже жила только ради собак и их комфорта. Выбирала просторную квартиру, чтобы им было где бегать; дом с огороженной территорией, чтобы спокойно гулять; спала вместе с ними», — добавил он.