Пиарщик Бузовой помешал певице совершить суицид

Пиарщик Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал в своей книге "Больше, чем пиар" о сложном периоде в жизни певицы, когда она даже заявляла о желании свести счеты с жизнью.

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Не многие знают, но 35-летняя поющая телеведущая Ольга Бузова получила огромную популярность благодаря своему пиарщику Антону Богославскому. Этот молодой человек из Новосибирска сделал ей карьеру.

С Ольгой он познакомился, когда та разводилась с Дмитрием Тарасовым. Бузова была в отчаянии и даже планировала покончить с собой. Но Богославский пригрозил отдать ее собак в приют, если она что-то с собой сделает. Удивительно, но это сработало.

«Она очень любит Еву и Челси. Мы все их любим. Оля уцепилась за мысль о том, что, если с ней что-то случится, собаки останутся одни», — рассказал пиар-менеджер изданию «Комсомольская правда».