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Богатая возлюбленная Шаляпина заболела COVID-19

Вероника Полынина
1 час назад

Возлюбленная Прохора Шаляпина, 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна, заболела коронавирусом. Об этом сам певец поведал «Комсомольской правде».

Богатая возлюбленная Шаляпина заболела COVID-19
Фото: InstagramInstagram

Он рассказал, что из-за пандемии не видел свою подругу почти год, но как только выдалась возможность, вылетел в Лас-Вегас, где у Татьяны есть шикарный особняк.

В компании друзей парочка сходила на представление Cirque du Soleil, а через несколько дней Татьяна и ее друзья почувствовали недомогание.

Коронавирус хуже поддаётся лечению из-за новых мутаций

По словам Прохора, Татьяна переносит коронавирус очень тяжело: «еле дышит, температура не спадает». Шаляпин денно и нощно дежурит у ее кровати.

Певец не боится заболеть – за несколько недель до поездки в США он вакцинировался.

«Помимо Тани в нашем окружении заболели почти все, кто ходил с нами на представление. Так что, несмотря на мнение скептиков, прививка правда спасает от ковида», - заявил Прохор.

Напомним, о романе Прохора Шаляпина с владелицей сети адвокатских компаний Татьяной Клаудиа Девис стало известно в январе 2020 года. Пара была замечена на круизном лайнере Royal Princess. По данным СМИ, отдых обошелся в миллионы рублей и, скорее всего, платила за все Татьяна.
Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Комсомольская правда,Канада,
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