Богатая возлюбленная Шаляпина заболела COVID-19

Возлюбленная Прохора Шаляпина, 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна, заболела коронавирусом. Об этом сам певец поведал «Комсомольской правде».

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Он рассказал, что из-за пандемии не видел свою подругу почти год, но как только выдалась возможность, вылетел в Лас-Вегас, где у Татьяны есть шикарный особняк.

В компании друзей парочка сходила на представление Cirque du Soleil, а через несколько дней Татьяна и ее друзья почувствовали недомогание.

По словам Прохора, Татьяна переносит коронавирус очень тяжело: «еле дышит, температура не спадает». Шаляпин денно и нощно дежурит у ее кровати.

Певец не боится заболеть – за несколько недель до поездки в США он вакцинировался.

«Помимо Тани в нашем окружении заболели почти все, кто ходил с нами на представление. Так что, несмотря на мнение скептиков, прививка правда спасает от ковида», - заявил Прохор.