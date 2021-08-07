В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Гоген Солнцев попал в ДТП

Елена Прошина
43 минуты назад

Гоген Солнцев попал в ДТП и пропал из социальных сетей

Гоген Солнцев попал в ДТП
Фото: ТАССТАСС

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в сторис своего Instagram блога видео из салона своего автомобиля, а также сообщил, что попал в ДТП. По словам Солнцева, в него въехала машина сзади. После публикации нескольких роликов он временно пропал из соцсетей.

Коленка, как мне кажется, раздроблена. Ждём скорую, — поделился солнцев с подписчиками.

Позже шоумен рассказал в беседе с NEWS.ru подробности ДТП.

Это, скорее всего, Дана Борисова заказала ДТП. Вот что я думаю. Потому что всё идёт к тому, что это скорее всего был её заказ. Очень многое сошлось. Во-первых, мне экстрасенс моя сказала, что это точно был заказ от плохо выглядящей блондинки, которая употребляет алкоголь и у которой сложная дочка. Во-вторых, врезавшийся в меня человек был не славянской наружности. Он, как вы понимаете, просто автоподставщик такой заказной был, — сказал Гоген.

Солнцев отметил: если бы он не вовремя вывернул руль своего автомобиля, скорее всего разбился бы о бетонную стену.

"Потому что он плёлся и очень долго искал момент, чтобы врезаться в меня. И тут вдруг как раз тоннель, то есть всё идеально подходило ему. Как только приехали сотрудники ГИБДД, сразу всё: он сразу же забыл русский язык напрочь", — заявил он.

Шоумен добавил, что на данный момент он находится в больнице под капельницей. При этом он до сих пор не в курсе, что с его коленом, которое он повредил во время ДТП.

Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,Дана Борисова,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители