Гоген Солнцев попал в ДТП и пропал из социальных сетей
Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в сторис своего Instagram блога видео из салона своего автомобиля, а также сообщил, что попал в ДТП. По словам Солнцева, в него въехала машина сзади. После публикации нескольких роликов он временно пропал из соцсетей.
Коленка, как мне кажется, раздроблена. Ждём скорую, — поделился солнцев с подписчиками.
Позже шоумен рассказал в беседе с NEWS.ru подробности ДТП.
Это, скорее всего, Дана Борисова заказала ДТП. Вот что я думаю. Потому что всё идёт к тому, что это скорее всего был её заказ. Очень многое сошлось. Во-первых, мне экстрасенс моя сказала, что это точно был заказ от плохо выглядящей блондинки, которая употребляет алкоголь и у которой сложная дочка. Во-вторых, врезавшийся в меня человек был не славянской наружности. Он, как вы понимаете, просто автоподставщик такой заказной был, — сказал Гоген.
Солнцев отметил: если бы он не вовремя вывернул руль своего автомобиля, скорее всего разбился бы о бетонную стену.
"Потому что он плёлся и очень долго искал момент, чтобы врезаться в меня. И тут вдруг как раз тоннель, то есть всё идеально подходило ему. Как только приехали сотрудники ГИБДД, сразу всё: он сразу же забыл русский язык напрочь", — заявил он.
Шоумен добавил, что на данный момент он находится в больнице под капельницей. При этом он до сих пор не в курсе, что с его коленом, которое он повредил во время ДТП.