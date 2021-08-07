Гоген Солнцев попал в ДТП

Это, скорее всего, Дана Борисова заказала ДТП. Вот что я думаю. Потому что всё идёт к тому, что это скорее всего был её заказ. Очень многое сошлось. Во-первых, мне экстрасенс моя сказала, что это точно был заказ от плохо выглядящей блондинки, которая употребляет алкоголь и у которой сложная дочка. Во-вторых, врезавшийся в меня человек был не славянской наружности. Он, как вы понимаете, просто автоподставщик такой заказной был, — сказал Гоген.