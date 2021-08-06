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Ирина Шейк снялась в рекламе топлес и взволновала поклонников

Lenta.ru
1 час назад

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламной кампании косметического бренда Alo без одежды и взволновала своих поклонников. На соответствующее фото, размещенное в ее Instargram-аккаунте в пятницу, 6 августа, обратили внимание в Daily Mail.

Ирина Шейк снялась в рекламе топлес и взволновала поклонников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке 35-летняя манекенщица позирует топлес в черных плавках на белом фоне фотостудии. Известно, что в таком виде Шейк рекламировала веганскую линию продукции по уходу за кожей.

«Летнее сияние с Alo», — подписала она пост, который набрал 250 тысяч лайков.

Фанаты модели оценили ее фигуру в комментариях под публикацией. «Потрясающее тело», «Ты просто бомба», «Ирина как всегда красавица с идеальной фигурой», «Невероятно красивая», — писали они.

Это не первый раз, когда Ирина Шейк публикует откровенные снимки. В июле знаменитость показала селфи в откровенном белье и также восхитила фанатов. Манекенщица позировала с распущенными волосами боком к зеркалу в кислотно-зеленом бюстгальтере и стрингах черного цвета. На снимок Шейк наложила фильтр с леопардовым принтом в неоновых оттенках. Также она подписала: «О нет, куда же она собралась...»

Шоу-бизнес,Ирина Шейк,
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