Ирина Шейк снялась в рекламе топлес и взволновала поклонников

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в рекламной кампании косметического бренда Alo без одежды и взволновала своих поклонников. На соответствующее фото, размещенное в ее Instargram-аккаунте в пятницу, 6 августа, обратили внимание в Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На снимке 35-летняя манекенщица позирует топлес в черных плавках на белом фоне фотостудии. Известно, что в таком виде Шейк рекламировала веганскую линию продукции по уходу за кожей.

«Летнее сияние с Alo», — подписала она пост, который набрал 250 тысяч лайков.

Фанаты модели оценили ее фигуру в комментариях под публикацией. «Потрясающее тело», «Ты просто бомба», «Ирина как всегда красавица с идеальной фигурой», «Невероятно красивая», — писали они.