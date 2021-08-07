Ведущий "Дома-2" обвинил Бузову в нежелании «слышать правду»

Ведущий реалити-шоу «ДОМ-2» Андрей Черкасов обвинил Ольгу Бузову в неготовности «слышать правду». Таким образом он выступил в защиту коллег Ксении Бородиной, Ольги Орловой и Влада Кадони, которых Бузова обвинила в предательстве после новостей о возможном приглашении на шоу бывшего возлюбленного певицы Давида Манукяна.
«Выбирая между Бузовой и Бородиной, отдам предпочтение Ксении. Время само дала ответ на этот вопрос. Ксюша — надежный человек, не лицемерит, говорит, что думает, и не давит на жалость. У нее действительно сильный характер. И у Оли есть положительные качества, но ни она, ни ее поклонники не готовы слышать правду. А обвинять других во лжи и ножах в спину — ее фирменный почерк и стиль», – написал он в своем Instagram.
Напомним, что в середине апреля Ольга Бузова покинула «ДОМ-2». Как отметила Орлова, ведущая поступила «некрасиво», сообщив о своем уходе незадолго до эфира. Позднее в сети появилась информация, что блогер Дава может стать новым ведущим шоу, что стало причиной ссоры Бузовой с коллегами - она обвинила их в предательстве. Ольга Орлова объяснила, что узнала о возможной замене пока была в отпуске, а Ксения Бородина встала на её сторону, заявив, что устала от вранья со стороны Бузовой.