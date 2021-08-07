Ведущий "Дома-2" обвинил Бузову в нежелании «слышать правду»

«Выбирая между Бузовой и Бородиной, отдам предпочтение Ксении. Время само дала ответ на этот вопрос. Ксюша — надежный человек, не лицемерит, говорит, что думает, и не давит на жалость. У нее действительно сильный характер. И у Оли есть положительные качества, но ни она, ни ее поклонники не готовы слышать правду. А обвинять других во лжи и ножах в спину — ее фирменный почерк и стиль», – написал он в своем Instagram.