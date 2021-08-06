"Коленка раздроблена": Гоген Солнцев разбился в ДТП

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев ничего не скрывает от поклонников. Все хоть сколько-нибудь значимые события своей жизни он обсуждает в социальных сетях или даже «выносит» на ток-шоу. На этот раз новости от него приходят невеселые.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне, 5 августа, супруг пенсионерки Екатерины Терешкович, оставив жену, отправился приводить себя в порядок. В личном аккаунте в «Инстаграме» он сообщил поклонникам, что посетил косметолога, чтобы получить очередную порцию «уколов красоты». По его словам, подобные процедуры даются ему очень непросто.

«Говорят, что, если покричать во время таких процедур, то они проходят более гладко для организма и для психики в целом. К сожалению, не все мастера разрешают орать у себя в креслах, а некоторые даже пугаются и могут на автомате ударить клиента. Хорошо, что такие мне попадаются крайне редко...», - написал Гоген.

Спустя несколько часов Солнцев вышел в «сториз» с тревожными новостями - он угодил в ДТП. На место происшествия пришлось вызывать полицию и скорую помощь.

"Я сейчас ехал, и в меня как въехали сзади. Коленка, как мне кажется, раздроблена. Ждем скорую. Сзади стоит машина. Я даже не знаю, какой марки. Боюсь выходить. Может, это какие-то автоподставщики даже", - сказал шоумен.

Далее в кадре появилась карета скорой помощи, куда и проследовал пострадавший. Во время приема врача Солнцев продолжал снимать и заявил вошедшему в кабину полицейскому, что испытал настоящий шок, потому что не ожидал ничего подобного и поначалу даже не понял, что же произошло. После этого Гоген в социальных сетях не появлялся. Пока неизвестно, какой диагноз поставили ему медики, и кто на самом деле виноват в аварии.