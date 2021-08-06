"Грандиозный день": Бритни Спирс впервые в жизни получила iPad

Бритни Спирс рассказала, что впервые в жизни получила iPad. День, когда 39-летняя певица взяла в руки планшет от Apple, она назвала «грандиозным». Радостью от нового приобретения Спирс поделилась в Instagram.

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Отсутствие современного гаджета у поп-дивы поклонники связывают с жёсткими требованиями опекунства, при котором общение певицы с внешним миром контролировали её менеджеры.

Бритни Спирс призналась, что у её детей уже был iPad, но она получила свой первый планшет от Apple только сейчас.

«Это просто грандиозный день. У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках, и я чувствую, что моя жизнь меняется, пока мы говорим. Я так взволнована», — добавила Спирс.

В 2021 году Бритни Спирс впервые открыто рассказала в суде о своей жизни. Певица пожаловалась на то, что отец злоупотребляет правами опекуна. Спирс заявляла, что «несчастна», а контролирующие её жизнь люди не позволяют завести ещё одного ребенка и выйти замуж. После этого суд позволил Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката, который потребовал отстранить её отца от опекунства над певицей. Прежний адвокат, нанятый её отцом Джейми, 13 лет не говорил певице о возможности такого прошения.

В июле «Секрет» рассказывал, что финансовая компания Bessemer Trust, долгие годы числившаяся одним из опекунов Бритни Спирс, отказалась от опеки над звездой после её показаний в суде.