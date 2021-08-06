"Не прибедняюсь": Вдова Мамонова рассказала о нищете

Ольга Мамонова, вдова музыканта и актера Петра Мамонова, рассказала, что они с супругом жили в нищете под угрозой отключения электроэнергии за неуплату. Ее слова передает «Комсомольская правда» в пятницу, 6 августа.

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«Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво. Мы нищие. Так и напишите», — подчеркнула Мамонова.

Она заявила, что все три автомобиля марки Mercedes, которыми владел артист, не на ходу, и продать их задорого невозможно. Вдова Мамонова отметила, что в последние годы они жили «трудно, тяжело».

«Все время под угрозой отключения электричества за неуплату», — вспомнила она.

«Рассказывают про нас всякие глупости: "Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство". Где они, эти миллионы? Все, что он накопил — около 400 тысяч рублей на наши с ним похороны — так и лежат на его карточке», — добавила Мамонова.

По ее словам, последнее десятилетие артист «давал концерт в месяц за копейки» и не хотел зарабатывать деньги, желая лишь молиться и служить богу, а также мечтал об уходе в монастырь.

«Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат», — сказала вдова актера.

Мамонова добавила, что после смерти актера ей оказалось нечем кормить 20 кошек и три собаки, которых тот приютил.