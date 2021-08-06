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Звезда "Кухни" Мария Горбань родила второго ребенка

Газета.Ruиещё 1
34 минуты назад

Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань родила второго ребенка от супруга - фотографа Кирилла Зоткина. Новость о пополнении в семье Горбань сообщила в Instagram. Ребенок родился 5 августа в США, последний месяц перед родами семья провела в Майами. Для новорожденного выбрали необычное имя.

Звезда "Кухни" Мария Горбань родила второго ребенка
Фото: InstagramInstagram

"Любовь рождает любовь! Привет, Нилан", - написала в личном блоге Горбань.

Первую дочь 34-летняя Горбань родила в браке с осветителем Олегом Филатовым, Стефании уже шесть лет. В начале 2021 года Горбань вышла замуж за Зоткина. Ранее сообщалось, что актер Майкл Фассбендер и актриса Алисия Викандер впервые стали родителями - в сети появились фотографии, на которых можно разглядеть Фассбендера с маленьким ребенком на руках. Имя и пол малыша неизвестны. Сейчас 32-летняя Викандер и 44-летний Фассбендер находятся в Париже на съемках нового проекта актрисы.

Шоу-бизнес,Олег Филатов,Мария Горбань,Алисия Викандер,Майкл Фассбендер,Майами,Соединенные Штаты,
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