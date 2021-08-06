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«Решила пожить для себя»: актриса Мордвинова вернулась в Москву из США

Елена Прошина
1 час назад

47-летняя артистка Амалия Мордвинова ненадолго вернулась в Москву из США. Здесь актриса посетила столичный кинотеатр «Художественный» и успела пообщаться с журналистами, пишет StarHit

«Решила пожить для себя»: актриса Мордвинова вернулась в Москву из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня четверо детей. Дочери Диана, Евангелина, Серафима и сын Герман. Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно. Вот и решила пожить для себя. По приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь», – рассказала Мордвинова после посещения премьеры «Красотка на взводе».

В разговоре она подчеркнула, что отошла от кинематографа к духовным практикам.

«Любование красотой этого мира — вот медитация сегодняшнего дня», – сказала она.

Напомним, что Мордвинова трижды была замужем. Первым супругом артистки был звукорежиссер Игорь Зорин, вторым - предприниматель Александр Гольданский, которому актриса родила дочь Диану. В третий раз избранником артистки стал бизнесмен Вадим Беляев, в браке с которым она родила сына Германа и дочерей – Серафиму и Евангелину.

Некоторое время Мордвинова прожила в Индии, а после перебралась с семьей в США, где обосновалась и приобрела дом. С кем именно сейчас проживает артистка – неизвестно, так как она держит личную жизнь в секрете.

Шоу-бизнес,Амалия Мордвинова,Вадим Беляев,StarHit,Москва,Соединенные Штаты,
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