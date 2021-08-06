«Решила пожить для себя»: актриса Мордвинова вернулась в Москву из США

47-летняя артистка Амалия Мордвинова ненадолго вернулась в Москву из США. Здесь актриса посетила столичный кинотеатр «Художественный» и успела пообщаться с журналистами, пишет StarHit

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«У меня четверо детей. Дочери Диана, Евангелина, Серафима и сын Герман. Они уже большие и вполне самостоятельные. Нянчить их не нужно. Вот и решила пожить для себя. По приглашению подруг приехала в Москву, где с удовольствием тусуюсь», – рассказала Мордвинова после посещения премьеры «Красотка на взводе».

В разговоре она подчеркнула, что отошла от кинематографа к духовным практикам.

«Любование красотой этого мира — вот медитация сегодняшнего дня», – сказала она.

Напомним, что Мордвинова трижды была замужем. Первым супругом артистки был звукорежиссер Игорь Зорин, вторым - предприниматель Александр Гольданский, которому актриса родила дочь Диану. В третий раз избранником артистки стал бизнесмен Вадим Беляев, в браке с которым она родила сына Германа и дочерей – Серафиму и Евангелину.