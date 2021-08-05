Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем у Эдиты Пьехи

Народная артистка СССР Эдита Пьеха не дает концертов из-за последствий операции на колене. Об этом рассказал ее внук Стас Пьеха в интервью Алене Жигаловой для Youtube-проекта «Алена, Блин!».
Пьеха опроверг слухи о затворничестве бабушки. По его словам, она живет в загородном доме под Петербургом со своими подругами-компаньонками.
«Да, она не столь активна и сейчас не дает концертов, и ноги у нее не так классно ходят, потому что ей в свое время делали операцию на колене», - сообщил Стас.
Он напомнил, что Эдита Пьеха сломала колено на прогулке с собакой, после чего артистке сделали операцию. Певец отметил, что его бабушка так и «не расходила» колени после операции, с связи с чем ей «иногда тяжело ходить».
«Но при этом мы созваниваемся, я к ней приезжал в гости пару раз. Единственное, я боялся этой ковидной истории, там же все взрослые очень у нее в доме. Боялся приехать, одного заразить, и можно всю популяцию выкосить», - сообщил Пьеха, отметив, что переболел и все же «ворвался» к бабушке «на жирных антителах».
Внук 84-летней народной артистки рассказал, что работы у Эдиты Пьехи «все меньше и меньше», она сейчас не выступает и «не очень сильно хочет».
Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР, исполнительница популярных эстрадных песен «Наш сосед», «Огромное небо», «Песня остается с человеком», «Это здорово» и др.