Стас Пьеха рассказал о проблемах со здоровьем у Эдиты Пьехи

«Но при этом мы созваниваемся, я к ней приезжал в гости пару раз. Единственное, я боялся этой ковидной истории, там же все взрослые очень у нее в доме. Боялся приехать, одного заразить, и можно всю популяцию выкосить», - сообщил Пьеха, отметив, что переболел и все же «ворвался» к бабушке «на жирных антителах».