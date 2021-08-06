«Не прощу»: Удовиченко рассказала о конфликте с Садальским

Актер Станислав Садальский – очень непростой человек и однажды его поведение просто переполнило чашу терпения. Об этом артистка Лариса Удовиченко заявила в интервью на YouTube-канале «Снежная лавина».
«Он замечательный артист, гениальный партнер, но очень непростой человек. Поэтому в какой-то момент я перестала терпеть — повернулась и ушла. Я ничего никому не рассказываю, не доказываю. Есть вещи, которые для меня неприемлемы. Поэтому лучше отойти, не видеть и не знать, чем выяснять какие-то отношения», - заметила она.
Говоря о том, что для нее неприемлемо, Удовиченко также подчеркнула, что никогда не простит «спланированной подлости».
«Бывает какая-то спонтанная ругань по делу, даже если тебя обидели, но когда это было спланировано и выстроено, то не прощу. Я чувствую всегда такое. Не так на тебя человек смотрит, не твоего он круга Не смогу я переступить через себя, чтобы себя сломать. Я отойду в сторону. Я не могу общаться с тем человеком, которого я не уважаю, и вижу, что он не уважает других», - заметила она.
В свою очередь Станислав Садальский ранее тепло отозвался об Удовиченко, посетовав, что она решила «обидеться на целых 15 лет», но он все равно ее любит и вспоминает.