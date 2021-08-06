«Не прощу»: Удовиченко рассказала о конфликте с Садальским

«Бывает какая-то спонтанная ругань по делу, даже если тебя обидели, но когда это было спланировано и выстроено, то не прощу. Я чувствую всегда такое. Не так на тебя человек смотрит, не твоего он круга Не смогу я переступить через себя, чтобы себя сломать. Я отойду в сторону. Я не могу общаться с тем человеком, которого я не уважаю, и вижу, что он не уважает других», - заметила она.