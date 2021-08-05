"Непростая болезнь": Лещенко рассказал о последствиях COVID

Да, [после коронавируса здоровье] шалит, шалит. Сейчас я превосходно себя чувствую. Но дело в том, что спустя полгода начались нехорошие процессы — бессонница, потеря концентрации, энергия не пропала, но уменьшилась в значительной мере. И приступы... какие-то были сердечные. Паническая атака была. Но, во всяком случае, какой-то туман, нереальность картины происходящего, ты как бы плывёшь всё время, а сейчас — более-менее. Надо контролировать себя. Давление. Это непростая болезнь, — заявил Лев Лещенко.