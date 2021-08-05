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"Непростая болезнь": Лещенко рассказал о последствиях COVID

Елена Прошина
45 минут назад

Народный артист России, Лев Лещенко рассказал о последствиях, которые он перенес от короновирусной инфекции COVID-19. Певец отметил, что спустя некоторое время испытал на себе паническую атаку, а также несколько сердечных приступов. Народный артист опроверг информацию о том, что он пережил несколько инфарктов. Певец подчеркнул, что это были всего лишь сердечные приступы.

"Непростая болезнь": Лещенко рассказал о последствиях COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Да, [после коронавируса здоровье] шалит, шалит. Сейчас я превосходно себя чувствую. Но дело в том, что спустя полгода начались нехорошие процессы — бессонница, потеря концентрации, энергия не пропала, но уменьшилась в значительной мере. И приступы... какие-то были сердечные. Паническая атака была. Но, во всяком случае, какой-то туман, нереальность картины происходящего, ты как бы плывёшь всё время, а сейчас — более-менее. Надо контролировать себя. Давление. Это непростая болезнь, — заявил Лев Лещенко.

Народный артист добавил, что еще не прививался от COVID-19, а также отметил, что у него достаточно антител.

Полтора года уже живу в этом состоянии. Как только будет необходимость — я, конечно же, привьюсь. Мне кажется, прививка нужна. Так говорят специалисты. Вирус нехорош тем, что он ныряет, заселяется туда, где у человека слабое место, — резюмировал певец.

Лев Лещенко заразился короновирусной инфекцией COVID-19 в марте 2020 года, после чего, 25 числа, его госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке.

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,Россия,
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