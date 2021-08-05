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Актёр Михаил Горевой выступил за смягчение приговора Ефремову

News.ru
59 минут назад

Российский актёр Михаил Горевой выступил за смягчение приговора его другу и коллеге Михаилу Ефремову, отбывающему наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП, которое тот совершил в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Горевой рассказал в беседе с NEWS.ru.

Актер Горевой призвал смягчить приговор Ефремову
Фото: Современный театр антрепризы/vk.comСовременный театр антрепризы/vk.com

Михаил работает в тюрьме, и не на блатных должностях. Вместе со всеми шьёт эти молнии (в защитные костюмы для врачей, работающих в «красной зоне». — NEWS.ru). Да, Михаил не самый молодой и не самый здоровый человек. Он имеет заслуги перед родиной. Да, случилась такая трагедия. Заслуживает ли человек прощения, смягчения? Разумеется, заслуживает, — заявил Горевой.

Ранее адвокат Александр Добровинский в беседе с NEWS.ru назвал смешной и несуразной жалобу представителей Ефремова на его приговор. По мнению Добровинского, запланированное на 15 сентября рассмотрение жалобы не изменит наказание для актёра.

Защитники Ефремова ссылаются в своей жалобе на плохое здоровье осуждённого артиста и подчёркивают, что тот отличается хорошим поведением в колонии. В документе также указывается на проблемы с психикой у актёра.

Михаил Ефремов 8 июня 2020 года устроил в Москве ДТП с участием фургона, за рулём которого был курьер Сергей Захаров, погибший на месте от полученных травм. В момент аварии актёр находился в нетрезвом состоянии. В настоящее время он отбывает наказание в виде 7,5 года лишения свободы в Белгородской области в исправительной колонии.

Шоу-бизнес,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,
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