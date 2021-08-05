Супругу и дочь Стеклова госпитализировали с COVID

Супругу и дочь актера Владимира Стеклова госпитализировали в детскую больницу с коронавирусом. Как рассказала Ирина Стеклова в разговоре со Starhit, у трехлетней Арины болезнь протекает с температурой под 38 градусов и кашлем.

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Жена народного артиста до последнего отказывалась от госпитализации, предпочитала консультироваться с врачами по видеосвязи и соблюдала все их предписания. Позднее Ирина сделала КТ, которое показало 5% поражение легких с обеих сторон и вирусную пневмонию.

Несмотря на то, что вместе с дочкой Ирину положили в детскую больницу, с ней будут работать те же врачи, что и с самим Стекловым.

«У меня была, как мне кажется, переломная ночь: четыре раза переодевалась и меняла постель, так как просыпалась каждый день в луже. Сил нет, нервы сдают», – сказала она.

По словам супруги, Владимир сейчас находится в «красной зоне» ковидного госпиталя и чувствует себя лучше, хотя на скорой его увезли с 50% поражением легких и серьезной дыхательной недостаточностью.

«Температура стабилизировалась, но выводы делать пока рано. Муж обдумывает побег домой. Или лучше, или совсем устал уже там», – прокомментировала Ирина слова мужа.