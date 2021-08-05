По скайпу общаюсь: Пьеха рассказал об отношениях с сыном

— Что передали нам, то передаем и мы. Но отец мне денег не давал и меня не содержал. Я, по крайней мере, хотя бы это делаю. И мой отец не имел возможности общаться со мной по скайпу и фейстайму, а я хотя бы это могу. Я все равно даю больше, чем дали мне. И я хотел бы давать еще больше, и я думаю, что это получится, — уверен Пьеха.