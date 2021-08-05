Бородина рассказала об отношении дочери к разводу

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, как дочь Теона отнеслась к ее разводу с блогером Курбаном Омаровым. Подробности личной жизни она раскрыла в Instagram-сторис.

Фото: @borodylia @borodylia

По словам знаменитости, Теоне было тяжело принять новость о расставании родителей. Бородина отметила, что старается много говорить о случившемся с дочерью.

«Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, она переживает», — написала телеведущая.

Также Бородина отвергла возможность воссоединения с блогером. Знаменитость заявила, что Омаров совершил поступок, «который не прощают нормальные женщины».

Ранее сообщалось, что ведущая шоу «Дом-2» перед разводом переписала на мать особняк в Московской области, чтобы не делить недвижимость с блогером. Известно, что Бородина и ее муж приобрели этот дом в 2015 году за 18 миллионов рублей.

Неофициальные данные о разводе Бородиной и Омарова появились 25 июня. Отмечалось, что именно телеведущая подала документы на расторжение брака. Слухи о расставании пары ходили некоторое время, однако оба супруга ранее их не подтверждали.