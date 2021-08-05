В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Бородина рассказала об отношении дочери к разводу

Lenta.ru
5 августа 2021

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, как дочь Теона отнеслась к ее разводу с блогером Курбаном Омаровым. Подробности личной жизни она раскрыла в Instagram-сторис.

Бородина рассказала об отношении дочери к разводу
Фото: @borodylia@borodylia

По словам знаменитости, Теоне было тяжело принять новость о расставании родителей. Бородина отметила, что старается много говорить о случившемся с дочерью.

«Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, она переживает», — написала телеведущая.

Также Бородина отвергла возможность воссоединения с блогером. Знаменитость заявила, что Омаров совершил поступок, «который не прощают нормальные женщины».

Ранее сообщалось, что ведущая шоу «Дом-2» перед разводом переписала на мать особняк в Московской области, чтобы не делить недвижимость с блогером. Известно, что Бородина и ее муж приобрели этот дом в 2015 году за 18 миллионов рублей.

Неофициальные данные о разводе Бородиной и Омарова появились 25 июня. Отмечалось, что именно телеведущая подала документы на расторжение брака. Слухи о расставании пары ходили некоторое время, однако оба супруга ранее их не подтверждали.

Бородина и Омаров в последнее время нигде не появлялись вместе. Поженились они в 2015 году, спустя несколько месяцев у пары родилась дочь Теона.

Шоу-бизнес,Дом 2,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители