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Менеджер рассказала о ходе восстановления певицы МакSим

RT на русскомиещё 3
45 минут назад

Пиар-менеджер артистки Яна Богушевская рассказала о состоянии певицы МакSим (Марины Максимовой).

Стало известно о состоянии МакSим после выхода из комы
Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSимпредоставлено пресс-службой певицы МакSим

«МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить ещё рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры», — приводятся её слова в официальном сообществе артистки в соцсети «ВКонтакте».

Богушевская добавила, что певица смогла пообщаться с родственниками по видеосвязи.

Ранее стало известно, что певица МакSим пришла в сознание.

Она была госпитализирована 17 июня с пневмонией. Позже её ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Шоу-бизнес,Марина Максимова,
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