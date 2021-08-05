Стало известно о состоянии МакSим после выхода из комы

«МакSим — умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить ещё рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры», — приводятся её слова в официальном сообществе артистки в соцсети «ВКонтакте».