В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Близкие рассказали, что происходит с МакSим после выхода из комы

News.ru
17 минут назад

Певица МакSим, постепенно приходящая в себя после полуторамесячного пребывания в коме, чувствует себя «по-боевому». Об этом в официальной группе исполнительницы в социальной сети «ВКонтакте» сообщила её пиар-менеджер Яна Богушевская.

Близкие рассказали о состоянии МакSим после выхода из комы
Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

МакSим — умничка, она настроена на выписку, — поведала Богушевская.

По словам менеджера, певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому. Вставать она пока не может, а также находится на спецпитании. При этом МакSим самостоятельно ест, она может сидеть и разговаривать.

38-летняя певица Марина Абросимова (МакSим) находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшении её состояния, однако из комы МакSим не выходила.

Ранее генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова рассказала, что певица только начала осознавать, что долгое время находилась в коме.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители