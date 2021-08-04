Близкие рассказали о состоянии МакSим после выхода из комы

Певица МакSим, постепенно приходящая в себя после полуторамесячного пребывания в коме, чувствует себя «по-боевому». Об этом в официальной группе исполнительницы в социальной сети «ВКонтакте» сообщила её пиар-менеджер Яна Богушевская.

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

МакSим — умничка, она настроена на выписку, — поведала Богушевская.

По словам менеджера, певица общается с родственниками по видеосвязи и скучает по любимому мороженому. Вставать она пока не может, а также находится на спецпитании. При этом МакSим самостоятельно ест, она может сидеть и разговаривать.

38-летняя певица Марина Абросимова (МакSим) находилась в состоянии искусственной комы с 19 июня. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшении её состояния, однако из комы МакSим не выходила.