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Барабанщика The Offspring уволили за отказ вакцинироваться

Lenta.ru
42 минуты назад

Барабанщика американской поп-панк-группы The Offspring Пита Параду уволили за отказ вакцинироваться. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Барабанщика The Offspring уволили за отказ вакцинироваться
Фото: ReutersReuters

Музыкант пояснил, что его не только отстранили от гастролей, но и запретили приходить в студию. Свое нежелание прививаться он объяснил рекомендацией врача. По словам Параду, он уже переболел COVID-19 и уверен, что сможет снова победить инфекцию. При этом барабанщик не уверен, насколько хорошо он перенесет вакцину.

Параду рассказал, что с детства страдает от синдрома Гийена-Барре — аутоиммунного заболевания, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы.

«К сожалению для меня (и моей семьи, которая надеется побыть со мной подольше), риски [вакцинации] намного перевешивают преимущества», — написал Параду.

Музыкант заявил, что не держит зла на своих коллег. Он также выразил поддержку всем, кто тоже чувствует себя изолированным из-за вакцинации.

Ранее стало известно, что актриса Дженнифер Энистон отказалась общаться с друзьями-антипрививочниками. Она назвала позором тот факт, что большое количество людей выступает против вакцинации.

Шоу-бизнес,Дженнифер Энистон,
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