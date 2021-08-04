В Сеть выложили фото страстного поцелуя Елены Прокловой и женатого Бориса Щербакова

О любовных историях актрисы Елены Прокловой с недавних пор осведомлены, кажется, все россияне. Четырьмя годами ранее артистка прилюдно просила прощения у спутниц жизни известных актеров, с которыми у нее были романтические отношения. А несколько месяцев назад, плача, рассказала Лере Кудрявцевой о порочных отношениях со знаменитым артистом, имя которого категорически отказалась раскрывать. Прокловой на тот момент было всего 15 лет. А ее ухажер был не только известным, но и женатым. Но, как оказалось, это еще не все интимные тайны Елены Игоревны, сообщает kp.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, недавно достоянием общественности стал сенсационных фотоснимок. На нем Елена Проклова страстно целуется и падает в объятья к Борису Щербакову. Фото сделали на одном из мероприятий.

Актриса предстает на нем в узких джинсах с заниженной талией и свитере. Закинув руки на плечи именитого актера из культовых киноработ "Валентин и Валентина" и "С любимыми не расставайтесь", Елена Игоревна нежно его обнимает. При этом пара не обращала внимания на находящихся рядом людей. Актриса что-то говорила на ухо мужчине. А сам артист выглядел довольным.

Следует заметить, что Проклова и жена Щербакова являются давними приятельницами. Причем жена актера после откровений артистки о домогательствах встала на ее сторону.