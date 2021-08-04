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МакSим пообещалась с мамой и дочерьми по видеосвязи

Алиса Селезнёва
30 минут назад

Певица МакSим идет на поправку, ест самостоятельно и уже пообщалась со своими дочерьми и мамой по видеосвязи. Об этом «СтарХиту» заявила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

МакSим пообещалась с мамой и дочерьми по видеосвязи
Фото: ТАССТАСС

МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики ввели МакSим в искусственную кому, подключили к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО.

3 августа стало известно, что певица уже чувствует себя гораздо лучше, самостоятельно дышит через кислородную маску и даже общается по видеосвязи с родственниками и коллегами.

«Она в бодром боевом настроении, чувствует себя гораздо лучше, ест самостоятельно. Но предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи, а также с Маргаритой, своим директором, которая сама недавно перенесла коронавирус», - рассказала пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

Пиар-менеджер подчеркнула, что МакSим только начинает осознавать, что с ней произошло и как долго она была в коме.

«Конечно, для нее это время на аппаратах пролетело гораздо быстрее, чем для нас всех, кто за нее переживал. Марина боец, не ноет, не жалуется, ( ) появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати», - рассказала она.

Богушевская также заметила, что МакSим пока вставать не разрешают, у певицы спецпитание, но она очень скучает по домашней еде и особенно по мороженому.

Шоу-бизнес,StarHit,Казань,
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