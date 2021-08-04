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Настоящим отцом Голубкиной назвали Алексея Баталова

News.ru
21 минуту назад

Настоящим отцом российской актрисы Марии Голубкиной был артист Алексей Баталов, заявила в беседе с «Экспресс газетой» Нина Фёдорова, работавшая администратором в «Москонцерте». Женщина отметила, что владеет многими секретами знаменитостей, но все они постепенно перестают быть таковыми.

Настоящим отцом Голубкиной назвали Алексея Баталова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смешно, когда Голубкина [Лариса] рассказывает, будто Андрей [Миронов] — её первый мужчина. А иной раз вспоминает, как на съёмках «Гусарской баллады» Володя Досталь чуть ли не силой взял её в карете. И напускает туману, кто настоящей отец её дочки Маши Голубкиной... Я уверена, что настоящий отец Маши — Алексей Баталов. Поглядите, как они похожи носами!, — заявила Фёдорова.

Она отметила, что настоящий отец Марии Голубкиной — сценарист и режиссёр Николай Щербинский-Арсеньев — пожалел беременную Ларису Голубкину и разрешил её пожить у себя в квартире, хотя всё артистическое сообщество знало, что несколько лет она была возлюбленной Баталова. Фёдорова подчеркнула, что Марию не интересовало, кто её родной отец, так как она обожала отчима — Андрея Миронова.

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