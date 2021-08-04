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Денис Проценко высказался о медиках, лечащих певицу МакSим

News.ru
47 минут назад

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в эфире радио KP.RU, что знает, кто лечит российскую певицу Марину Абросимову (МакSим). Медик отметил, что за исполнительницей следят «крутые коллеги» — команда анестезиологов-реаниматологов и не только.

Крутые коллеги, я знаю, кто её лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты, — добавил Проценко.

Эксперт подчеркнул, что отечественные специалисты даже в самых тяжёлых случаях спасают людей. По его словам, имеет значение возраст, так как у пожилых людей резервов для выхода из критического состояния намного меньше, чем у молодых.

Накануне менеджер МакSим Маргарита Соколова в беседе с NEWS.ru рассказала, как выглядит артистка после выхода из комы. Представительница созванивалась с ней по видеосвязи. Представитель певицы отметила, что внешность исполнительницы не изменилась. Соколова добавила: публиковать видеозапись общения с певицей она не будет.

Более месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшениях в состоянии её здоровья, однако из комы МакSим не выходила до 3 августа.

Ранее пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru подтвердила выход певицы из комы. Она начала самостоятельно дышать, сейчас артистка восстанавливается и идёт на поправку.

Шоу-бизнес,Видео,Денис Проценко,Маргарита Соколова,Комсомольская правда,
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