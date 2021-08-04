Энистон отказалась от друзей-антипрививочников

"И все еще есть большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор. Я только что потеряла несколько человек в моем окружении, которые отказались или не раскрыли [были ли они вакцинированы], и это было досадно", - поделилась актриса.