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Дженнифер Энистон рассказала, что отказалась от друзей-антипрививочников

Газета.Ru
1 час назад

Американская актриса Дженнифер Энистон, рассказала в интервью журналу InStyle, что она перестала видеться со знакомыми и друзьями, которые отказались от вакцинации против коронавируса. Сперва артистка пожаловалась на обилие плохих новостей в информационном пространстве из-за COVID-19.

Энистон отказалась от друзей-антипрививочников
Фото: ReutersReuters

"Мы все устали от новостей во время пандемии, ужасная усталость, потому что надеялись однажды проснуться и услышать что-то обнадеживающее, и все, что мы получали, было еще большим безумием", - сказала Энистон.

После этого она возмутилась, что многие люди не хотят прививаться, чем подвергают опасности здоровье других.

"И все еще есть большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор. Я только что потеряла несколько человек в моем окружении, которые отказались или не раскрыли [были ли они вакцинированы], и это было досадно", - поделилась актриса.

Дженнифер добавила, что все должны честно говорить, вакцинированы они или нет. По ее словам, это моральный долг каждого. Ранее Энистон пошутила о самом долгом "перерыве с Россом".

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