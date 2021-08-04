"А кто это?": вопрос подписчиков застал Алибасова врасплох

Алибасов рассказал подписчикам о состоянии своего здоровья, а также про болезни. Продюсер группы «На-На» продолжает восстанавливаться после операции, которую он перенес на позвоночнике, кроме того, сын Алибасова рассказал, что у его отца начались проблемы с памятью.

Фото: Instagram Instagram

Нa своей странице в Instagram Алибасов открыл блиц-рубрику «вопрос-ответ». Большинство фанатов интересовались любовным фронтом продюсера, и спросили, как обстоят дела у его беременной любовницы.

Осенью прошлого года Бари Алибасов спровоцировал вокруг своей персоны слухи о том, что у него роман со своей массажисткой Викторией Полторацкой. Вскоре Виктория заявила, что беременна от продюсера.

Массажистка ходила на ток-шоу, чтобы доказать звездное отцовство. Однако сделать этого не удалось. Поклонники продюсера напомнили ему о его любовнице, но к удивлению общественности, Алибасов не понял о ком идет речь.