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"А кто это?": вопрос подписчиков застал Алибасова врасплох

Елена Прошина
1 час назад

Алибасов рассказал подписчикам о состоянии своего здоровья, а также про болезни. Продюсер группы «На-На» продолжает восстанавливаться после операции, которую он перенес на позвоночнике, кроме того, сын Алибасова рассказал, что у его отца начались проблемы с памятью.

"А кто это?": вопрос подписчиков застал Алибасова врасплох
Фото: InstagramInstagram

Нa своей странице в Instagram Алибасов открыл блиц-рубрику «вопрос-ответ». Большинство фанатов интересовались любовным фронтом продюсера, и спросили, как обстоят дела у его беременной любовницы.

Осенью прошлого года Бари Алибасов спровоцировал вокруг своей персоны слухи о том, что у него роман со своей массажисткой Викторией Полторацкой. Вскоре Виктория заявила, что беременна от продюсера.

Массажистка ходила на ток-шоу, чтобы доказать звездное отцовство. Однако сделать этого не удалось. Поклонники продюсера напомнили ему о его любовнице, но к удивлению общественности, Алибасов не понял о ком идет речь.

«Вспомнить бы, кто это» - написал Алибасов.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
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