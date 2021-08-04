Дочь Даны Борисовой улетела в Великобританию

«Редкое фото всем семейством. Первый раз отправила дочку самостоятельно, без сопровождения за границу. Ближайшие 3 недели проведёт в городке Гастингс в прекрасной языковой школе с 90-летней историей! Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на неё, ведь считаю, лучшее, куда их можно вложить, ЭТО РАЗВИТИЕ СВОЕГО РЕБЁНКА. Счастливо долететь, love. Надеюсь, появятся новые друзья, да и слова в лексиконе» - написала Дана под снимком из аэропорта в своем Instagram.