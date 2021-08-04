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Дочь Даны Борисовой улетела в Великобританию

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущая Дана Борисова решила, что ее дочери пора сменить обстановку. Она отправила ребенка в Великобританию для обучения в языковой школе.

Дочь Даны Борисовой улетела в Великобританию
Фото: InstagramInstagram

Полина проведет три недели в городе Гастингсе в школе с 90-летней историей.

«Редкое фото всем семейством. Первый раз отправила дочку самостоятельно, без сопровождения за границу. Ближайшие 3 недели проведёт в городке Гастингс в прекрасной языковой школе с 90-летней историей! Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на неё, ведь считаю, лучшее, куда их можно вложить, ЭТО РАЗВИТИЕ СВОЕГО РЕБЁНКА. Счастливо долететь, love. Надеюсь, появятся новые друзья, да и слова в лексиконе» - написала Дана под снимком из аэропорта в своем Instagram.

Борисова готова всерьез потратиться на образование своего ребенка, хотя оно довольно дорогое.

Пользователей заинтересовало, как, по мнению телеведущей, будут решаться проблемы ее дочери в Великобритании. Одна из комментаторов беспокоится, что на проблемы ребенка обратят внимание психологи, а также психотерапевты.

Борисова ответила, что уже общалась за помощью к психиатрам и они уже помогли дочери Полине весной 2021 года «разрешить эту ситуацию», когда подросток попал в больницу.

Некоторые решили, что Дана не понимает всю важность проблемы с Полиной, если отправляет ее в другую страну.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,Соединенное Королевство,
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