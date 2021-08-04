Дочь Даны Борисовой улетела в Великобританию

Телеведущая Дана Борисова решила, что ее дочери пора сменить обстановку. Она отправила ребенка в Великобританию для обучения в языковой школе.
Полина проведет три недели в городе Гастингсе в школе с 90-летней историей.
«Редкое фото всем семейством. Первый раз отправила дочку самостоятельно, без сопровождения за границу. Ближайшие 3 недели проведёт в городке Гастингс в прекрасной языковой школе с 90-летней историей! Безумно рада потратить все накопившиеся гонорары на неё, ведь считаю, лучшее, куда их можно вложить, ЭТО РАЗВИТИЕ СВОЕГО РЕБЁНКА. Счастливо долететь, love. Надеюсь, появятся новые друзья, да и слова в лексиконе» - написала Дана под снимком из аэропорта в своем Instagram.
Борисова готова всерьез потратиться на образование своего ребенка, хотя оно довольно дорогое.
Пользователей заинтересовало, как, по мнению телеведущей, будут решаться проблемы ее дочери в Великобритании. Одна из комментаторов беспокоится, что на проблемы ребенка обратят внимание психологи, а также психотерапевты.
Борисова ответила, что уже общалась за помощью к психиатрам и они уже помогли дочери Полине весной 2021 года «разрешить эту ситуацию», когда подросток попал в больницу.
Некоторые решили, что Дана не понимает всю важность проблемы с Полиной, если отправляет ее в другую страну.