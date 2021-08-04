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"Я что, идиот?": Полицеймако о выплатах к 1 сентября

Елена Прошина
1 час назад

Отец четырех детей Михаил Полицеймако высказался о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника в семье. Он считает, что сумма слишком мала для нормальной подготовки ребенка к учебе.

"Я что, идиот?": Полицеймако о выплатах к 1 сентября
Фото: InstagramInstagram

«Вы считаете, что я идиот? Что мне хватает 10 тысяч на одного ребёнка, чтобы собрать его в школу? Не хватает, конечно. Это понятно и ежу. Даже моей тринадцатилетней дочери ясно, что этого мало», — заявил Полицеймако.

Артист подчеркнул, что на такую сумму собрать ребенка практически невозможно. Также Полицеймако отметил: «хотя в Германии и Израиле гражданам в связи с коронавирусом выплатили гораздо больше, есть страны, например, Молдавия и Малайзия, в которых не выплатили вообще ничего».

Ранее артист негативно высказался о журналистах, популяризирующих в СМИ скандалы в жизни звезд, а также тему вакцинации.

"Люди подсажены на укол страха. Они боятся прививаться, из-за этого у нас не падает заболеваемость. Люди от страха чуть ли не обделываются каждый день. Зачем пугать людей, которые и так пуганые?" — высказался актёр.

Шоу-бизнес,Михаил Полицеймако,
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