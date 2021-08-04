В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Продюсер Натали Валерий Иванов умер от COVID

Елена Прошина
55 минут назад

Российский музыкальный продюсер Валерий Иванов умер в одной из московских больниц в возрасте 59 лет. Как сообщает в своем Instagram продюсер, солист группы "Стелла" Алексей Ростов, причиной смерти Валерия стали последствия заражения коронавирусом.

Продюсер Натали Валерий Иванов умер от COVID
Фото: InstagramInstagram

В девяностые Иванов был продюсером "Стеллы" и певицы Натали. Именно благодаря Иванову к Натали пришел ее первый успех с хитами" Ветер с моря дул", "Черепашка" и "Считалочка".

"Эти песни и сегодня составляют "золотой фонд" певицы. Также имя Валерия Иванова связано со становлением групп "Мираж" и "Фея", певицы Марины Хлебниковой, группы "Унесенные ветром", - напомнил Алексей.

"Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества - кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием "шоу-бизнес". Это невероятно тяжелая утрата... Прощай, Друг!!!", - закончил свой некролог исполнитель.

Шоу-бизнес,Лихие девяностые,Марина Хлебникова,Валерий Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители