Продюсер Натали Валерий Иванов умер от COVID

Российский музыкальный продюсер Валерий Иванов умер в одной из московских больниц в возрасте 59 лет. Как сообщает в своем Instagram продюсер, солист группы "Стелла" Алексей Ростов, причиной смерти Валерия стали последствия заражения коронавирусом.
В девяностые Иванов был продюсером "Стеллы" и певицы Натали. Именно благодаря Иванову к Натали пришел ее первый успех с хитами" Ветер с моря дул", "Черепашка" и "Считалочка".
"Эти песни и сегодня составляют "золотой фонд" певицы. Также имя Валерия Иванова связано со становлением групп "Мираж" и "Фея", певицы Марины Хлебниковой, группы "Унесенные ветром", - напомнил Алексей.
"Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества - кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием "шоу-бизнес". Это невероятно тяжелая утрата... Прощай, Друг!!!", - закончил свой некролог исполнитель.