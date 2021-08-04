«Есть последствия»: Стас Пьеха – об инциденте с сыном

Сын поп-исполнителя Стаса Пьехи пострадал во время конфликта с соседкой по даче, которая грубо бросила мальчика на землю, после чего ребенка госпитализировали.
«Есть последствия: сотрясение мозга, тошнота с утра, головокружения. Мама Пети была у психолога, у нее нервный срыв, панические атаки, бессонница. У бабушки диагностированы травмы, конкретных документов у меня нет сейчас на руках», — уточнил Пьеха.
По словам певца, женщина должна понести уголовную и административную ответственность.
«Я просто сейчас не буду говорить, раскрывать всех планов, но тут и уголовная ответственность, которую она должна понести, и административная. Самое главное, чтобы человек в первую очередь признал свою вину, принес публичные извинения. Дальше мы сможем говорить о смягчении тех мер, которые сейчас готовятся», — сказал он.
Пьеха утверждает, что соседка даже не принесла извинений
Конфликт у сына поп-исполнителя произошел на даче с матерью соседских детей, женой футбольного судьи Владислава Безбородова. На камеру женщина призналась, что схватила ребенка за руку и бросила его на землю. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, а также ушиб левого бедра.
Музыкант обратился к юристам. 23 июля сына Стаса Пьехи выписали из больницы.