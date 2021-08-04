«Есть последствия»: Стас Пьеха – об инциденте с сыном

«Я просто сейчас не буду говорить, раскрывать всех планов, но тут и уголовная ответственность, которую она должна понести, и административная. Самое главное, чтобы человек в первую очередь признал свою вину, принес публичные извинения. Дальше мы сможем говорить о смягчении тех мер, которые сейчас готовятся», — сказал он.