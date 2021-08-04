Как выглядит МакSим после выхода из комы

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, как выглядит артистка после выхода из комы. Представительница созванивалась с артисткой по видеосвязи, пишет NEWS.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Перемен во внешности нет: она всё такая же, похожая на певицу Максим — Марину Максимову. Всё такая же прекрасная, красивая, молодая», — отметила она.

Ранее на своей странице в Instagram Соколова рассказала, что Марину действительно отключили от аппарата. Сейчас певица дышит самостоятельно, хоть и через кислородную маску.

Сейчас МакSим предстоит длительный курс реабилитации, однако по заверениям врачей, самое страшное уже позади.

Напомним, что 38-летнюю певицу госпитализировали с сильным поражением легких. 19 июня её ввели в состояние искусственной комы, в котором она пробыла больше месяца. За последние дни СМИ неоднократно сообщали об улучшении состояния певицы, однако полностью выйти из комы она смогла только 3 августа.