Фанаты обругали Бузову из-за «вульгарных» фото в бикини

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фото в откровенном образе и получила критику со стороны фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Фото: @buzova86 @buzova86

На размещенных в сети снимках 35-летняя знаменитость позирует на невысокой лестнице в фиолетовом комплекте бикини и сетчатом топе с пайетками такого же цвета, демонстрируя свою фигуру с разных ракурсов. Ее образ дополнили браслеты и солнцезащитные очки. Известно, что Бузова отдыхает на греческом острове Миконос.

«Микрофотосессия у моей виллы перед выходом к бассейну. Потом будет не до этого», — подписала она пост, который набрал почти 300 тысяч лайков.

Подписчики обругали певицу из-за большого количества вульгарных, по их мнению, фотографий. «Зачем выставлять фото пятой точки?», «Почему все это стало модно? Реклама тела, секс... Шлюшества пропаганда сплошная», «Зачем постоянно зад показывать?», «Вульгарщина», «Какой ужас», — негодовали они в комментариях.

@buzova86