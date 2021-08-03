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Фанаты обругали Бузову из-за «вульгарных» фото в бикини

Lenta.ru
1 час назад

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась фото в откровенном образе и получила критику со стороны фанатов. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Фанаты обругали Бузову из-за «вульгарных» фото в бикини
Фото: @buzova86@buzova86

На размещенных в сети снимках 35-летняя знаменитость позирует на невысокой лестнице в фиолетовом комплекте бикини и сетчатом топе с пайетками такого же цвета, демонстрируя свою фигуру с разных ракурсов. Ее образ дополнили браслеты и солнцезащитные очки. Известно, что Бузова отдыхает на греческом острове Миконос.

«Микрофотосессия у моей виллы перед выходом к бассейну. Потом будет не до этого», — подписала она пост, который набрал почти 300 тысяч лайков.

Подписчики обругали певицу из-за большого количества вульгарных, по их мнению, фотографий. «Зачем выставлять фото пятой точки?», «Почему все это стало модно? Реклама тела, секс... Шлюшества пропаганда сплошная», «Зачем постоянно зад показывать?», «Вульгарщина», «Какой ужас», — негодовали они в комментариях.

@buzova86

В июле фанаты обругали Ольгу Бузову за фото в откровенном топе. На снимке знаменитость позирует на фоне моста в черных велосипедных шортах и коротком белом топе, который частично оголяет грудь.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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