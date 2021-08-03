Дайнеко решила баллотироваться в Госдуму ради защиты животных

Певица Виктория Дайнеко решила баллотироваться в Госдуму. На выборы она пойдет от партии «Зеленая альтернатива», сообщила она на своей странице в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Победительница «Фабрики Звезд-5» опубликовала свою фотографию из Центризбиркома. Кроме того, она продемонстрировала свое удостоверение.

«Очень волнительный день в ЦИК», — подписала она кадры.

В Госдуме Дайнеко собирается заняться решением экологических проблем и защитой прав животных. Свое желание заняться политикой Дайнеко объяснила тем, что публичные люди должны своим примером показывать аудитории: нынешнюю жизнь можно улучшить.

«Экология – тот вопрос, в котором каждый начинает с себя, то есть наша основная задача как лидеров мнений – освещать и делиться этим», – сказала поп-исполнительница.

По словам Дайнеко, любовь к планете необходимо прививать так же, как любовь к родителям.