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Сын актрисы Цывиной раскрыл необычные подробности смерти матери

News.ru
1 час назад

Сын актрисы Ирины Цывиной, Евгений Благонравов, раскрыл подробности смерти своей матери. Он был первым,кто обнаружил её мёртвой, передаёт KP.RU.

Сын Цывиной раскрыл необычные подробности смерти матери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда Благонравов Е.А. зашёл на кухню, то увидел маму в положении стоя. Её руки были в раковине, голова наклонена вниз. Обнаружив маму в таком положении, он прикоснулся к ней и понял, что она холодная, — написано в протоколе опроса Благонравова.

Помимо странного положения тела, в документе содержится информация о повреждениях на теле актрисы: ссадинах, переломах и даже об ушибленной ране затылочной части головы. Дочь актрисы, Зиновия Пусеп, считает, что необходимо возобновить расследование по этому делу, при этом она имеет полное право на эксгумацию тела матери, даже несмотря на возражения других родственников. Зиновия обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с соответствующей просьбой, в то время Евгений Благонравов в разговоре с журналистами назвал идею Пусеп с эксгумацией трупа матери «полной чушью», а саму девушку обвинил в попытке «устроить шоу».

Ранее сообщалось о новых фактах, проливающих свет на дело о смерти Андрея Панина. Близкий друг актёра, Геннадий Русин, уверен, что артиста убили некие предприниматели из Украины.

Шоу-бизнес,Евгений Благонравов,Андрей Панин,Александр Бастрыкин,СКР,Комсомольская правда,
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