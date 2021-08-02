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В больнице впервые прокомментировали состояние МакSим

Вероника Полынина
16 минут назад

В городской клинической больнице 52 впервые прокомментировали госпитализацию певицы МакSим.

В больнице впервые прокомментировали состояние МакSим
Фото: Пресс-служба певицы МакSимПресс-служба певицы МакSим

Представитель медучреждения подтвердил, что МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) по-прежнему находится в реанимации. Навещать артистку запрещено даже родственникам.

«Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», - приводит News.ru слова представителя больницы.

В свою очередь, пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова в понедельник, 2 августа, сообщила ТАСС, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, но есть улучшения.

«Значительных изменений нет. [Марина] в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения», - сказала Соколова.

Ранее пиар-менеджер поясняла, что врачи регулируют медикаментозный сон МакSим по показаниям, иногда возвращая певицу в сознание. При этом говорить о полном выводе артистки из комы пока рано.

Менеджер МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы

МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили МакSим к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,ИТАР-ТАСС,
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