В больнице впервые прокомментировали состояние МакSим

В городской клинической больнице 52 впервые прокомментировали госпитализацию певицы МакSим.
Представитель медучреждения подтвердил, что МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) по-прежнему находится в реанимации. Навещать артистку запрещено даже родственникам.
«Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах», - приводит News.ru слова представителя больницы.
В свою очередь, пиар-менеджер МакSим Маргарита Соколова в понедельник, 2 августа, сообщила ТАСС, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии, но есть улучшения.
«Значительных изменений нет. [Марина] в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения», - сказала Соколова.
Ранее пиар-менеджер поясняла, что врачи регулируют медикаментозный сон МакSим по показаниям, иногда возвращая певицу в сознание. При этом говорить о полном выводе артистки из комы пока рано.
МакSим попала в больницу в середине июня после концерта в Казани с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили МакSим к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.