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Врачи запретили МакSим ходить

Газета.Ruиещё 10
17 минут назад

Представитель певицы МакSим (Марины Максимовой) Маргарита Соколова рассказала о состоянии артистки. Об этом сообщает "СтарХит". По ее словам, 38-летняя артистка лишь начала понимать, что она пробыла в коме долгое время.

Соколова рассказала, что Марина понемногу набирается сил, она уже способна самостоятельно сидеть, свесив ноги с кровати. В то же время ходить певице пока не разрешают врачи.

"Марина боец, не ноет, не жалуется", — добавила Соколова.

Также представительница артистки отметила, что МакSим очень скучает по вкусной еде, особенно по мороженному.

Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Спустя несколько дней медики диагностировали у певицы сильное поражение легких. Ее ввели в состояние искусственной комы.

С тех пор состояние Максимовой оставалось тяжелым, хотя периодически певицу выводили из медикаментозного сна. О том, что артистке стало лучше, стало известно 31 июля.

Накануне стало известно, МакSим пришла в себя после полутора месяцев в искусственной коме.

Ее представительница Яна Богушевская рассказала "Газете.Ru", что артистка дышит самостоятельно — и самое страшное в ее лечении осталось позади. Динамику ее состояния врачи считают положительной, легкие восстанавливаются после пневмонии.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Марина Максимова,Газета.Ru,
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