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Улучшилось состояние находящейся в медикаментозной коме певицы Максим

Газета.Ru
29 минут назад

Врачи зафиксировали улучшение состояния певицы Максим, которая сейчас находится в искусственной коме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пиар-менеджера артистки Яну Богушевскую.

Певице МакSим стало лучше
Фото: пресс-служба певицы МакSимпресс-служба певицы МакSим

Богушевская добавила, что значительных изменений не было, и состояние Максим все еще оценивается как тяжелое. Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест, который оказался отрицательным.

"11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39", - описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице.

Спустя несколько дней исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

"Это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение", - объяснила решение врачей директор артистки Маргарита Соколова.

Пока Максим находилась в коме певец Сергей Шнуров упомянул ее в стихотворении, посвященном смерти музыканта Петра Мамонова.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Петр Мамонов,Сергей Шнуров,
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