Певице МакSим стало лучше

"Это вынужденно было сделано для того, чтобы не возникло кислородного голодания, поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение", - объяснила решение врачей директор артистки Маргарита Соколова.