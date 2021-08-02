Определены главные музыкальные хиты 2000 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук определила главные музыкальные хиты 2000 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

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В список попала композиция «Полковнику никто не пишет» группы «Би-2», вошедшая в саундтрек к фильму «Брат 2». Трек стал хитом именно благодаря появлению в киноленте Алексея Балабанова — более «Би-2» не выпускали настолько же популярных песен.

Также в плейлист вошла песня Найка Борзова «Лошадка» — трек хоть и вышел в 1997 году, но в 2000-х об артисте, выпустившем на лейбле Олега Нестерова «Снегири» свой четвертый сольный альбом под названием «Супермен», узнали широкие массы.

Помимо этого в перечне — песня Алсу Solo, с которой та выступила на «Евровидении», заняв второе место. Автором композиции выступил некогда сотрудничавший с TLC и Backstreet Boys чернокожий продюсер Эндрю Лейн — по легенде, написавший песню задолго до «Евровидения» и мечтавший сделать ее хитом в исполнении своего сына.

В плейлист также попали композиции «Попытка 5» группы «ВИА ГРА», «Моя игра» рэпера Басты и «Утекай» коллектива «Мумий Тролль».