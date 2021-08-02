Названо имя новой ведущей «Орла и решки»

Телеканал «Пятница!» обнародовал имя новой ведущей шоу «Орёл и решка». В пятом сезоне, который будет выходить в эфир с 21 августа, ей станет звезда кинофильма «Географ глобус пропил» Анфиса Черных. Об этом сообщили в пресс-службе канала.
«Орёл и решка» — ядерная прививка, состоящая из восторга и шока. Это способно изменить мироощущение раз и навсегда. И какой бы активной и яркой у тебя ни была жизнь (а у меня она как раз такой и была) — все, что имело место «до», кажется «слоумо», — цитирует Черных пресс-служба «Пятницы!».
Анфиса Черных - актриса Театра имени Ермоловой, она победила в шоу «Последний герой — 7».
Также 25-летняя актриса призналась, что была постоянной зрительницей шоу «Орёл и решка» и иногда пользовалась лайфхаками ведущих. И все же смогла открыть для себя много нового, когда стала ведущей телепроекта. Черных, по ее признанию, оказалась не готовой к неожиданным моментам, поджидавшим съемочную группу в процессе работы.
«Тебе приходится столкнуться с жизнью, у которой есть свой план, и в нем пытаешься исполнить свой. И выходит дикий флоу. Одна невероятная история немедленно сменяется другой, фантастика становится обычным делом», — отметила Анфиса.
Известно, что в пятом сезоне ведущие «Орла и решки» отправятся в Грецию, Италию, Намибию, Киргизию и другие страны.
Ранее появилась информация, кто стал победителем шоу «Три аккорда» Первого канала. Лучшего исполнителя в жанре шансон из числа звезд выбрало жюри в составе Александра Розенбаума, Сергея Трофимова и Александра Новикова. На этот раз победительницей стала актриса Аглая Шиловская.