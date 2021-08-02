Названо имя новой ведущей «Орла и решки»

«Орёл и решка» — ядерная прививка, состоящая из восторга и шока. Это способно изменить мироощущение раз и навсегда. И какой бы активной и яркой у тебя ни была жизнь (а у меня она как раз такой и была) — все, что имело место «до», кажется «слоумо», — цитирует Черных пресс-служба «Пятницы!».