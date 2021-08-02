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Стас Пьеха рассказал о самочувствии жестоко избитого сына

News.ru
58 минут назад

Российский певец Стас Пьеха рассказал о самочувствии своего семилетнего сына Пети, жестоко избитого предположительно соседкой по даче, женой футбольного арбитра Владислава Безбородова. Об этом музыкант сообщил в интервью для Teleprogramma.pro.

С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало, — признался Пьеха.

Несмотря на то что маленький Петя уже выписался из больницы, его самочувствие оставляет желать лучшего. По словам музыканта, его семилетний сын сейчас «дома, под присмотром» и проходит, как психологическую, так и физическую реабилитацию после пережитых травм. Пьеха подчеркнул, что психолог уже поставил Пете определённые диагнозы и «зафиксировал их на бумаге». Артист также добавил, что у бабушки, защищавшей его сына, до сих пор болит шея.

Безбородова подала заявление в полицию на семилетнего сына Пьехи

Ранее сообщалось о том, что жена футбольного арбитра Безбородова накинулась с кулаками на семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Мальчик проткнул надувной бассейн карандашом и стал жертвой разгневанной женщины. Цена как самого бассейна, так и его ремонта уже известна.

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