Несмотря на то что маленький Петя уже выписался из больницы, его самочувствие оставляет желать лучшего. По словам музыканта, его семилетний сын сейчас «дома, под присмотром» и проходит, как психологическую, так и физическую реабилитацию после пережитых травм. Пьеха подчеркнул, что психолог уже поставил Пете определённые диагнозы и «зафиксировал их на бумаге». Артист также добавил, что у бабушки, защищавшей его сына, до сих пор болит шея.