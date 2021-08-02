Представитель МХАТа объяснил слухи о бойкоте актеров из-за роли Бузовой

Представитель Московского художественного академического театра имени Горького ответила на слухи о бойкоте актеров из-за роли певицы Ольги Бузовой. Кто объявил этот бойкот, когда, как это преподносилось, в театре оказались не в курсе, хотя бы потому, что все сейчас находятся в отпусках, сообщает «Газета.Ru».

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«Мы ничего не знаем об этом бойкоте. Театр сейчас находится в отпуске. Только 31 августа будет сбор труппы, когда все наши актеры вернутся после отдыха и начнется подготовка к новому сезону», — пояснила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.

Ранее некоторые издания сообщали, что один из сотрудников МХАТа якобы заявил, что актеры не намерены выступать на сцене театра, пока Ольга Бузова не покинет его стены.

Пресс-секретарь МХАТа отметила, что эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Также ранее сегодня появилось сообщение, что Ольга Бузова будет и далее выступать в роли Беллы Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького о молодом Иосифе Сталине под названием «Чудесный грузин». Об этом написал Telegram-канал URA.RU cо ссылкой на пресс-секретаря театра Викторию Мусину-Пушкину.

«Театр не рассматривает никакую другую кандидатуру на роль Беллы Шанталь. Мы очень довольны работой Ольги - тем, как она репетирует, как сыграла премьеру», — уточнила Мусина-Пушкина.