"Оставит без штанов": Мамаева высказалась о новой избраннице экс-супруга

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана резко высказалась о новой возлюбленной своего экс-супруга Надежде Санько. В Instagram она рассказала, что та ей всегда завидовала.

Фото: Instagram Instagram

«Надюха, я всегда тобой восхищалась, а ты всегда мне завидовала! Хорошо, не подруга, ОК! Но я тебе доверяла», – написала Мамаева.

Кроме того Алана прошлась и по своему бывшему мужу. Она назвала его «трусом» и понадеялась, что новая возлюбленная его «оставит без штанов». Бывшую подругу она обвинила в меркантильности.

«Пусть теперь за тебя, как и обычно, все решает очередная охотница за бабками», – пишет бывшая супруга.

Она рассказала что Санько «досконально расспрашивала» её о подарках от футболиста и спрашивала, почему «она все из него не выжала». Также Алана пристыдила Мамаева за «30 тысяч на продукты детям» и посоветовала ему выпить за победу шампанского за 250 тысяч евро в Монако.