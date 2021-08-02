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Лиза Пескова рассказала о своих конфликтах с матерью

Елена Прошина
1 час назад

23-летняя дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза рассказала о конфликтах с матерью. Историю взаимоотношений семьи она поведала в сторис своего Instagram, пока отвечала на вопросы подписчиков.

Лиза Пескова рассказала о своих конфликтах с матерью
Фото: InstagramInstagram

Дочь политика родилась в Турции, путешествовала по миру, а после жила во Франции. С 10 лет она училась во французском интернате, в 15 переехала в Москву где экстерном сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Однако, тогда ей не понравилось в России и она вернулась во Францию, где продолжила бакалавриат.

По признанию девушки, постоянные перемещения по миру сказались на её характере, после чего она стала часто конфликтовать со своей матерью. Непростые отношения с Екатериной Песковой у ней были до 19-20 лет. Несмотря на это, она все равно оставалась для неё авторитетом и надежным тылом.

«Несмотря на все сложности с ней всегда можно было поговорить на любую тему абсолютно. Это главное правило воспитание мамы – общаться с ребенком как с другом, взрослым человеком и на равных. И никаких табу от секса, алкоголя, до религии, Вселенной и тому подобное», – говорит Лиза.

Сейчас они уже нашли общий язык. По словам Лизы, у них дружеские отношения. Они могут вместе проводить время и путешествовать по миру.

Также в Instagram Пескова рассказала, что собирается написать автобиографическую книгу.

«Пишу книгу о жизни подростка в интернате со всеми проблемами: от прыщей и первой сигареты, до развода родителей и смерти близкого человека», – призналась Пескова.

Шоу-бизнес,Екатерина Пескова,Дмитрий Песков,МГУ,Турция,
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