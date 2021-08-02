Умерла 4-летняя дочь рэпера Fetty Wap

Дочь американского рэпера Fetty Wap (настоящее имя Вилли Максвелл II) умерла в возрасте четырех лет, сообщает ET Canada.
Мать подтвердила смерть 4-летней Лорен в Instagram.
«Моя удивительная, красивая, смешная, яркая, любящая, талантливая, умная и упрямая принцесса, Водолей-русалка. Если вы увидели этот пост, оставьте комментарий или скажите про себя: «Я люблю тебя, Лорен». Говорят, души чувствуют нашу любовь», — написала женщина.
Причины и дата смерти пока не называются.
Лорен — пятый ребенок 30-летнего рэпера, у которого семь детей от разных женщин.
В 2016 году Fetty Wap попросили спеть песню о наркотиках на похоронах бывшей первой леди США Нэнси Рейган, которую авторы соответствующей петиции обвиняли в ужесточении наказания за хранение запрещенных препаратов.