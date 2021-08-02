В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умерла 4-летняя дочь рэпера Fetty Wap

Газета.Ruиещё 3
55 минут назад

Дочь американского рэпера Fetty Wap (настоящее имя Вилли Максвелл II) умерла в возрасте четырех лет, сообщает ET Canada.

Умерла 4-летняя дочь рэпера Fetty Wap
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мать подтвердила смерть 4-летней Лорен в Instagram.

«Моя удивительная, красивая, смешная, яркая, любящая, талантливая, умная и упрямая принцесса, Водолей-русалка. Если вы увидели этот пост, оставьте комментарий или скажите про себя: «Я люблю тебя, Лорен». Говорят, души чувствуют нашу любовь», — написала женщина.

Причины и дата смерти пока не называются.

Лорен — пятый ребенок 30-летнего рэпера, у которого семь детей от разных женщин.

В 2016 году Fetty Wap попросили спеть песню о наркотиках на похоронах бывшей первой леди США Нэнси Рейган, которую авторы соответствующей петиции обвиняли в ужесточении наказания за хранение запрещенных препаратов.

Шоу-бизнес,Нэнси Рейган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители