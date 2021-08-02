Умерла 4-летняя дочь рэпера Fetty Wap

Дочь американского рэпера Fetty Wap (настоящее имя Вилли Максвелл II) умерла в возрасте четырех лет, сообщает ET Canada.

Мать подтвердила смерть 4-летней Лорен в Instagram.

«Моя удивительная, красивая, смешная, яркая, любящая, талантливая, умная и упрямая принцесса, Водолей-русалка. Если вы увидели этот пост, оставьте комментарий или скажите про себя: «Я люблю тебя, Лорен». Говорят, души чувствуют нашу любовь», — написала женщина.

Причины и дата смерти пока не называются.

Лорен — пятый ребенок 30-летнего рэпера, у которого семь детей от разных женщин.